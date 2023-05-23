Посла Беларуси не пригласили на памятные мероприятия в Японии 23.05.2023, 9:15

Не позовут и россиян.

Власти японского города Нагасаки решили снова не приглашать послов России и Беларуси на памятную церемонию в Парке мира на День атомной бомбардировки в Нагасаки.

Об этом заявил на пресс-конференции мэр города Широ Судзуки, пишет yomiuri.co.jp.

«С учетом конфликта в Украине, изменять это планов нет», — сказал мэр, когда ему напомнили, что в прошлом году российский и белорусский послы не были приглашены. Причиной была война, которую развязала Россия и поддержала Беларусь.

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки проходит каждый год в годовщину трагедии 9 августа. В этом году предполагается, что на церемонии будет присутствовать 2400 гостей, среди которых иностранные послы, представители международных организаций и горожане.

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