Посла Беларуси не пригласили на памятные мероприятия в Японии
- 23.05.2023, 9:15
Не позовут и россиян.
Власти японского города Нагасаки решили снова не приглашать послов России и Беларуси на памятную церемонию в Парке мира на День атомной бомбардировки в Нагасаки.
Об этом заявил на пресс-конференции мэр города Широ Судзуки, пишет yomiuri.co.jp.
«С учетом конфликта в Украине, изменять это планов нет», — сказал мэр, когда ему напомнили, что в прошлом году российский и белорусский послы не были приглашены. Причиной была война, которую развязала Россия и поддержала Беларусь.
Церемония памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки проходит каждый год в годовщину трагедии 9 августа. В этом году предполагается, что на церемонии будет присутствовать 2400 гостей, среди которых иностранные послы, представители международных организаций и горожане.