Большинство жителей приграничья Белгородской области сбежали из сел и райцентра 5 23.05.2023, 9:22

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Российские добровольцы продолжают удерживать часть территории.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство РИА «Новости» со ссылкой на Гладкова.

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность - оставляет на личном транспорте», — заявил он.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

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