Израильский эксперт: Белорусским военным нужно трижды подумать насчет полетов в районе украинской границы 1 23.05.2023, 9:28

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Брянский инцидент может повториться.

Израильский военный эксперт Давид Шарп в интервью каналу «Лампа» прокомментировал приведение в боевую готовность №1 белорусских войск после крушения над Брянской областью России четырех боевых машин Воздушно-космических сил РФ.

— Что значит в белорусской армии приведение в готовность номер один, я понятия не имею. Либо это риторика, либо какие-то меры приняты. Довольно сложно рассуждать на эту тему. Повод для приведения в реальную боевую готовность не то, что неприемлемый, но надуманный.

Единственное, что на месте белорусских военных я бы трижды подумал насчет режимов полетов собственных самолетов в районе украинской границы и, естественно, координации этих действий с российской авиацией (ведь она летает над территорией Беларуси), – сказал эксперт.

Рассуждая о том, нужно ли Путину, чтобы Лукашенко вступил в войну, Давид Шарп отметил, что у белорусской армии нет возможности осуществить серьезные наступательные операции против Украины.

— Думаю, что в России понимают, как мне кажется, что мотивация белорусов воевать невелика, особенно в свете того, что они видели…

Более того, будут и минусы очевидные. Предположим, заставили Лукашенко воевать. Во-первых, по Беларуси могут быть нанесены удары, в том числе те, которые могут оказаться болезненными не только для страны, но и косвенно для России. С другой стороны, санкциями еще больше поддавят Беларусь, закроют еще кое-какие каналы для России.

Эксперт полагает, что Запад не устанет помогать Украине, и она должна победить в этой войне, но война может быть долгой.

— В тот момент, когда Украина отстояла свою государственность, а она это сделала еще прошлой весной, и с тех пор еще частично восстановила территориальную целостность, уже можно однозначно сказать, что Украина побеждает. Однако это процесс, и тут почти все зависит от Путина…

В истории были случаи.

Во-первых, Россия подписала Хасавюртовское соглашение, проиграв фактически Первую чеченскую войну, и мир не перевернулся. Более того, даже Саддам Хусейн в свое время после восьми лет войны, по сути, пошел на мир с Ираном, когда первоначальных целей, которые он ставил во время вторжения, он тоже не добился.

То есть нельзя исключать, что Путин передумает насчет продолжения войны, однако для него это слишком тяжелое решение и угроза потери власти, а значит, и собственной безопасности. Он может тянуть время, но совершенно не факт, что приход к власти в США республиканского кандидата станет позитивным для Путина событием.

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