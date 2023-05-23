Ситуация на фронте к утру 23 мая: информация Генштаба ВСУ 23.05.2023, 9:37

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Украинская авиация нанесла восемь ударов по скоплению оккупантов.

За сутки 22 мая российские войска нанесли 20 ракетных и 24 авиационных ударов по территории Украины, совершили около 90 обстрелов из РСЗО.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

«В общем, за прошедшие сутки, противник нанес 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты «Искандер-М» и зенитные управляемые ракеты из С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БпЛА «Shahed», — отметили в ведомстве.

Кроме того, враг совершил около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — состоялось более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Алексеевки и Сосновки на Черниговщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариково, Ходино, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозовая Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерно, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области — нанесли авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Веселое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалиново, Северного, Водяного и Первомайского. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглось село Победа, что неподалеку.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Качкаровка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам», — добавили в Генштабе.

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов «Shahed» и 9 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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