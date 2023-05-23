Politico: Сийярто и Бербок устроили спор из-за банка, который спонсирует РФ 4 23.05.2023, 9:47

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Страны ЕС все больше разочаровываются в Венгрии.

Главы дипломатии Германии и Венгрии поспорили во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в войне России против Украины.

Об этом говорится в сообщении Politico сообщили четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждения.

В издании отметили, что OTP Bank стал центром внимания чиновников, поскольку Венгрия отказывается утвердить выплату очередного транша из фонда ЕС, который финансирует оружие для Украины. Требование Будапешта заключается в том, чтобы Киев исключил банк из списка «спонсоров войны» — позиция Венгрии задерживает введение новых санкций против России.

Когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил позицию Будапешта в понедельник во время встречи за закрытыми дверями, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила ему.

Она сослалась на сообщения о том, что OTP Bank признает оккупированные Россией территории Луганской и Донецкой областей вопреки международному праву, и что он открыл кредитные линии для российских военных, пишет издание со ссылкой на источники.

При этом Венгрия и сам банк отвергли обвинения. Банк назвал эти сообщения «некорректными» и утверждал, что руководство OTP «публично выражает свою поддержку Украине».

Обмен мнениями, продолжает Politico, который один из дипломатов назвал «цивилизованным и в нормальных рамках дискуссии», состоялся после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также нажали на Венгрию во время встречи.

По мнению СМИ, этот спор отражает все большее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая препятствовала многочисленным мерам, направленным на наказание России и поддержку Украины во время войны.

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