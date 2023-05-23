«Очень люблю деньги, поэтому пошел работать» 6 23.05.2023, 9:53

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Истории молодых белорусов, которые начали трудиться в 14-16 лет.

Найти работу подростку – непростая задача. Зачастую компании не готовы оформлять несовершеннолетних сотрудников и нести за них ответственность. Но некоторым тинейджерам все-таки удается найти способ зарабатывать. Myfin.by собрал шесть историй молодых белорусов, которые прошли через поиск работы в 14-16 лет. Они рассказали, как нашли вакансию, на что потратили первую зарплату, зачем пошли работать и трудно ли найти вакансию в Беларуси.

Анастасия: «Работала репетитором, теперь уезжаю в Абу-Даби»

– Я росла в семье среднего класса, но всегда хотела иметь собственные деньги, а не просить их у родителей. Поэтому в 16 лет начала работать репетитором польского и английского – хорошо знала языки.

Первыми учениками стали мои знакомые и дети друзей родителей. Одни хотели подтянуть школьную программу, вторые – изучить язык с нуля.

Цена была ниже, чем у взрослого репетитора, но все равно это были мои первые небольшие деньги.

Я не тратила их на что-то грандиозное – покупала мелочи и косметику.

Сначала преподавала в своем городке – я из Вороново Гродненской области – потом поступила на факультет международных отношений и продолжила работать в Минске. Какое-то время была менеджером по зарубежному образованию, пробовала работать в языковой школе – тогда поняла, что мне удобнее работать на себя, – и в частном языковом лагере летом.

Сейчас продолжаю давать уроки онлайн и получать от этого доход. Сколько зарабатывала на старте, точно не вспомню, но за три года цена выросла раз в пять. Многие ученики приходили из TikTok, некоторые – из языкового лагеря. Иногда даже отказываю ребятам из-за недостатка времени, ведь я продолжаю учиться в университете. В конце года планирую забирать документы: я получила полное финансирование в Нью-Йоркском университете и, скорее всего, поеду учиться в один из основных кампусов в Абу-Даби.

Я думаю, подростку не так сложно найти работу: кто хочет, тот найдет. Лучше развиваться в том, к чему есть способности и интерес. Хотя совмещать работу и учебу очень сложно, поэтому я понимаю одногруппников, которые сосредоточены на учебе или личной жизни и пока не планируют работать.

Евгений: «Работал, потому что люблю деньги»

– Я начал работать лет с 15-16. Сразу подался во фриланс, фотографировал на заказ и на стоки. Снимал портреты, пейзаж и предметку. Еще занимался доставкой – эту работу нашел благодаря знакомым. Почему решил зарабатывать? Я просто очень-очень люблю деньги. На первую зарплату купил пленочный фотоаппарат.

Были и другие работы, где я в основном исполнял задачи из разряда «принеси-подай». Постоянной такую работу назвать сложно. Основной заработок получаю только сейчас: уже 10 месяцев я сельский врач по распределению. В принципе нормально.

Найти работу мне было несложно. Мне кажется, если уметь общаться с людьми, то найти что-то вообще не проблема. А для тех, кто не любит говорить, есть интернет. Но, конечно, многое зависит от твоих навыков.

Диана: «До 18 лет сменила семь мест работы»

– В 13 лет я впервые поработала – устроилась подсобным рабочим в школу на лето. Во время учебного года подрабатывала в школьной библиотеке. Библиотекарю нужна была помощница, а администрации было легче платить ученикам, чем нанимать кого-то. Я и еще пара ребят выдавали книги, делали учет, оформляли новые карточки, утилизировали старую литературу, а еще – оформляли актовый зал, носили вещи, делали сайт для школы… За месяц зарабатывали где-то по 100 рублей, и это были хорошие деньги на тот момент.

После 9-го класса я ушла в лицей, работать не перестала. Моя сестра занималась ивент-менеджментом и затащила меня в эту сферу.

Я была гардеробщицей, баристой, мыла полы, устанавливала камеры и свет – перепробовала все!

А с конца 10-го класса и до середины 11-го я была продавцом-консультантом в шоуруме. Работала по восемь-двенадцать часов, об учебе речи не шло, но деньги получала хорошие: 500 рублей оклада и где-то 100-150 рублей с продаж. В лицее думали, что у меня богатые родители, пока я не рассказала, что работаю с 13 лет. Моя семья совсем не богатая, и именно поэтому я пошла работать. В детстве огорчали моменты, когда у одноклассников есть классные вещи и телефоны, а у меня – одежда из секонда, когда хотелось чего-то нового.

Первую зарплату потратила на мечту: на день рождения подруги купила себе и ей цветные линзы. Я очень долго их хотела! Тогда они стоили половину моей зарплаты, но это того стоило.

Однажды моя зарплата выручила всю семью: деньги мамы ушли на тур в Турцию, а мы опоздали на автобус к аэропорту. За свои деньги заказала такси и спасла ситуацию – что делать, очень хотелось на море!

Получается, что к 18 годам я успела сменить семь работ. Сейчас организовываю банкеты, фуршеты и гала-ужины и нанимаю людей на позиции, на которых трудилась когда-то. Подростку нелегко найти работу, но если хочешь – сможешь. У меня есть много знакомых, которые обходили заправки и мойки и слышали свое «да» после десяти отказов. Упорство решает.

Но есть и обратная сторона: из-за того что я всегда работала, у меня не было подростковой жизни и юности. Я не тусила с ровесниками в барах – и опасаюсь, что к годам тридцати пойду в отрыв (смеется).

Павел: «Обучился, но зарплату не получил»

– Когда я был в 10-м классе, отец предложил мне поработать – хотел показать, как зарабатывают деньги. Я был не против, тем более что деньги люблю. Благодаря отцу меня взяли в компанию, где я должен был устанавливать ПО на компьютеры клиентов. Это было лет семь назад, и процесс был сложным, поэтому перед работой мне нужно было пройти обучение. Вот тут и начались проблемы.

Всю информацию реально было осилить за неделю. Тем более что уже тогда я был на «ты» с компьютерами. Но процесс растянулся на месяц! Каждый день я ездил в офис всего на час – было очевидно, что процесс обучения не особо налажен.

Наконец мне дали первого клиента. Я приезжаю, а там все работают на макбуках, тогда как наше ПО заточено на Windows. На офисе нашелся подходящий компьютер, но он был больше похож на тостер. Работать с ним было грустно и больно. Я один, клиент ругается, я пытаюсь что-то объяснить, параллельно звоню в офис…

Но я справился и, как меня учили, попросил клиента оценить уровень сервиса. Ситуация – сюр.

После этого работал еще с тремя клиентами. За одного платили что-то около 50 тысяч рублей (до деноминации – прим. ред.), то есть в конце месяца я должен был получить 200 тысяч. Но оказалось, что нужно было выполнить минимум заявок, до которого я не дотянул. В итоге мне ничего не заплатили. Обидно: потратил много времени на обучение, даже изучал программу сам, пока отдыхал летом с родителями. Опыт прикольный, но повторять бы его не хотелось.

Анастасия: «Работала в трудовом лагере при школе»

– Найти эту работу и устроиться было несложно: понадобилась только справка и заявление. В трудовой книжке значится, что я трудилась разнорабочей 2-го или 3-го разряда. Пошла просто из любопытства: мне как раз исполнилось 14 лет, и я решила узнать, что такое оплачиваемый труд.

Кроме меня, в трудовом лагере было еще много ребят. Мы убирали в кабинетах, мыли полы, протирали пыль и ремонтировали классы – сняли прошлые обои и поклеили новые. Наверное, эта задача была самой масштабной.

Иногда работали снаружи: косили и выдирали траву, убирали мох между плитами.

Но мне кажется, часть поручений давали просто потому, что не знали, чем нас еще занять.

Работала я всего месяц по четыре часа в день, часто нас отпускали и пораньше.

Зарплата пришла не сразу: мы отработали июнь, а деньги получили только в августе. На них я купила себе новую джинсовку!

Анна: «Нашла работу из-за лишая»

– Мне было 13, когда папа устроил работать меня в бухгалтерию у себя в фирме. Объяснял тем, что квартал закрывался, нужны лишние руки – но я думаю, это был предлог для того, чтобы показать ценность денег. У нас были конфликты по поводу карманных расходов (точнее их отсутствия). Этот опыт должен был научить меня ценить деньги и показать, как трудно их зарабатывать. Но мне даже понравилось, и заплатили мне хорошо – около 200 рублей. Потратила их на ремонт разбитого экрана телефона и маникюр (мне запрещали его делать).

Кстати, на маникюр не хватило 3 рубля – было очень обидно просить деньги у мамы.

Работа в 16 лет появилась по моей инициативе. Случилось так, что я заболела лишаем – тащила в ветеринарную клинику бездомного котенка с кладбища. Из-за меня класс посадили на карантин, я сидела дома 6 недель и скучала. От безделья начала заниматься русским языком, пошла на курсы копирайта и поняла, что могу писать грамотные тексты на заказ. На бирже платили 50 копеек за 1000 символов и давали правки по три раза. За месяц заработала около 17 рублей. Смогла вывести их только сейчас и потратила на бургер в кафе – трата нерациональная, не советую никому.

Хоть деньги я получила небольшие, у меня появилось портфолио – благодаря ему я успешно искала работу. Для меня это было важно: хотела поскорее сепарироваться от родителей и иметь деньги на личные расходы. В итоге начала работать в агентстве редактором, потом СММ-специалистом. Сейчас работаю в другом месте с более высокой зарплатой и интересными проектами. А прошлым летом работала вожатой в детском лагере – вот там я и поняла, что значит зарабатывать деньги тяжелым трудом. Но мне все равно безумно понравилось: поэтому сейчас делегирую задачи, чтобы снова поехать в лагерь.

Сложно ли найти работу подростку? В диджитал-сфере – легко: никто не знает, сколько тебе лет, не слышит твой детский голос и не недооценивает. С другими работами тяжелее. Как правило, компании берут кого-то более опытного из-за стереотипов о возрасте. Но у меня есть рабочий лайфхак: когда я хотела работать на конкретного человека, я предлагала ему услуги – как правило, это очень круто оборачивалось. Так что дело не в том, в какой стране ты живешь, а в том, насколько готов стучаться во все двери.

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