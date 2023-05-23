В Беларуси произошло землетрясение 12 23.05.2023, 10:04

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Эпицентр находился в Гродненской области.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал на территории Беларуси землетрясение магнитудой 4,2 единицы. Его эпицентр, по данным международной неправительственной некоммерческой организации, находился в Гродненской области — между Лидой и Новогрудком, пишет telegraf.news.

Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло 21 мая в 11:02 на территории Новогрудского района — в 28 км от Лиды и 21 от Новогрудка. Глубина залегания эпицентра составляла порядка 10 километров, а магнитуда — 4,2 единицы.

Данные о землетрясении, по сообщению организации, были предоставлены Немецким исследовательским центром геонаук и двумя профильными греческими институтами.

Ранее главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси Аркадий Аронов в интервью БелТА заявлял, что верхний порог интенсивности землетрясения для Беларуси потенциально составляет 7 баллов (по 12-бальной шкале), а максимальная величина возможной магнитуды — 4,5 единиц. То есть нынешнее земля трясение не дотягивает до максимального.

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