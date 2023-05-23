Один из крупнейших швейцарских банков заморозил счета клиентов из Беларуси 23.05.2023, 10:26

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В рамках санкционного законодательства.

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer уведомил своих клиентов из Беларуси и России о том, что их инвестиционные счета заморожены из-за санкций, пишет Forbes.

Швейцарский банк Julius Baer разослал белорусским и российским клиентам уведомления о том, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим счетам заморожены.

В одном из таких писем, которое оказалось в распоряжении издания, банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear принять меры в отношении счетов белорусов и россиян в рамках санкционного законодательства.

В уведомлениях также говорится, что продажа белорусам и россиянам ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, приостановлена, а покупка новых невозможна. Деньги от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. Эти счета имеют ограниченный доступ, и клиенты не могут ими распоряжаться.

В письмах, разосланных клиентам в понедельник, 22 мая, сказано, что эти меры вступают в силу немедленно. Ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, пока под них не попадают, но в банке не исключили, что и другие депозитарии в ЕС или иной юрисдикции могут ввести аналогичные ограничения.

Требование не распространяется на тех белорусов и россиян, у кого есть гражданство либо ВНЖ в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии.

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