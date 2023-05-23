«Крымскому мосту надо приготовиться» 23.05.2023, 10:29

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Политтехнолог предположил, когда мост может быть разрушен.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала захватчиков добровольно покинуть временно оккупированный Крым до его освобождения. Это дельный совет, ведь Украина теперь имеет на вооружении ракеты Storm Shadow и вскоре получит F-16.

Одной из первых целей Украины на полуострове станет Крымский мост. Ведь с его уничтожения начнется деоккупация Крыма. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Ликвидирование Крымского моста необходимо прежде всего по военным соображениям, чтобы оккупанты на полуостров не перебрасывали личный состав, вооружение и т.д.

Кроме того, нужно воспользоваться ситуацией и закрыть в Крыму, как в мышеловке, больше коллаборантов, оккупантов и их техники.

- Крымский мост будет разрушен рано или поздно. Но уничтожать его сейчас, потратив драгоценные Storm Shadow, нет смысла, потому что россияне его восстановят. Поэтому сегодня в этом нет особого смысла. Хотя я могу ошибаться, – предположил политтехнолог.

Уничтожение Крымского моста – вопрос времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов и другие уполномоченные лица заявляли, что этой «бетонной скрепы», которой Путин якобы присоединил украденный кусок земли к России, не будет.

- Возможно, Украина оставит какую-то его часть как памятник свергнутому режиму Путина. Но пусть за это проголосуют проукраинские крымчане, - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Напомним, Крымский мост уже потерпел разрушения в результате взрывов, которые произошли 8 октября 2022 года. Тогда после взрывов и пожара мост был значительно поврежден. Его восстановление длилось несколько месяцев. Отметим, что Крымский мост – единственный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Россией.

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