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В Молодечно мужчина купил автомобиль за «билеты Банка Приколов»

  • 23.05.2023, 10:30
  • 2,158
В Молодечно мужчина купил автомобиль за «билеты Банка Приколов»
иллюстративное фото

Продавец заметил обман лишь спустя время.

В Молодечно мужчина расплатился за автомобиль «билетами Банка Приколов», сообщает УВД Гродненского облисполкома. 

«Продавец заметил обман лишь спустя время, ущерб составил 2500 рублей», - говорится в сообщении.

По факту мошенничества Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Вместе с тем, копии настоящих банкнот, продающиеся в качестве сувенирной продукции, легко отличить от оригинала. На них отсутствуют серийный номер и средства защиты, а на лицевой и оборотной сторонах каким-либо способом указано, что купюра не является платежным средством», - подчеркнули милиционеры.

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