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Хлопая в ладоши и широко улыбаясь

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 23.05.2023, 10:42
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Хлопая в ладоши и широко улыбаясь

Кремль все глубже прогибается перед Китаем.

Глава Сбера Герман Греф дал интервью агентству «Синьхуа», в котором в превосходной степени отозвался о перспективах роста экономики КНР: «Экономика Китая -- одна из двух крупнейших в мире. И у нее в настоящий момент больше возможностей для роста, чем у ЕС и США».

Герман Оскарович, хлопать в ладоши в китайском официозе, восхищаясь ожидаемыми успехами «старшего брата», как-то унизительно. Вы не хотите рассказать о перспективах российской экономики сравнительно с китайской, европейской и американской? Давайте о нашей стране. О том, что натворил Путин своей «спецоперацией» с нашей экономикой.

Между прочим, согласно таможенной статистике КНР, по итогам 2022 года «товарооборот Китая с Евросоюзом и США в 2022 году составил $1,6 трлн — в 8 раз больше, чем Россией». Да, оборот торговли КНР и России в 2022 году вырос и достиг $190 млрд - максимального в истории значения. Но оборот КНР и США (тоже выросший) для сравнения составляет $760 млрд.

Китай, в отличие от «великого геополитика Путина», не повел дело таким образом, чтобы лишиться рынков сбыта в Европе и Соединённых Штатах. Несмотря на трудности в отношениях с Америкой. Смотрите и учитесь. Это суверенное кремлёвское «достижение» - обрубить себе возможности для роста и радоваться успехам тех, кто на этом заработал, хлопая в ладоши и широко улыбаясь. Смотрится это дико.

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