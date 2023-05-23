«Российские силовики и олигархи грезят о том, чтобы выдать Путина» 1 23.05.2023, 10:48

Пораженческие настроения в РФ цветут буйным цветом.

Еще два месяца назад вариант выдачи Путина международному правсудию его ближайшим окружением казался маловероятным или вообще невозможным. Но сегодня это вполне допустимый сценарий.

Такое мнение высказал российский оппозиционный блогер и журналист Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди, в интервью Анастасии Федор для YouTube-канала «Фабрика новин».

«Есть огромное количество желающих сдать Путина, – заявил эксперт. – Я сейчас имею в виду олигархов и силовиков. Сдать Путина и сохранить Россию, потому что Путин уже не дойная корова, а Россия для них дойная корова. Они грезят о том, что и дальше смогут пользоваться всеми благами страны».

Также Иванов отметил, что Путин всегда ставил во главу угла свою безопасность, поэтому он безумно боится ближайшего окружения. Сегодня в России пораженческие настроения цветут буйным цветом и Путин очень хорошо это чувствует. Когда вопрос касается его жизни, то у него в запасе, конечно же, есть не один секретный ход.

«Я не удивлюсь, если Путин уже свалил и в России сейчас за него отдувается двойник», – предположил оппозиционер.

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