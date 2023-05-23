Назван лучший iPhone по соотношению цены и качества в 2023 году 4 23.05.2023, 11:02

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Одно из его преимуществ — гаджет хорошо помещается в руке.

Смартфон Apple 13-го поколения, компактный iPhone 13 mini, назвали лучшим телефоном для замены устаревшего яблочного гаджета. Многие пользователи задаются вопросом, какой айфон купить, если нынешний давно устарел, а тратить очень много денег на новый не хочется.

Как говориться в публикации авторитетного издания The Verge, мини-версия айфона 13 не сильно отстает от последнего iPhone 14 в плане функционала, зато стоит заметно дешевле, пишет «Униан».

Один из главных плюсов iPhone 13 mini заключается в том, что он, скорее всего, станет последним компактным телефоном от Apple. В то же время многим пользователям удобнее пользоваться как раз небольшим девайсом, который хорошо помещается в руке, пишет The Verge. Еще у этой модели хорошая камера и видеосъемка, а также удобная эргономика.

По словам редактора The Verge, он продал свой iPhone 11 и по трейд-ин приобрел iPhone 13 mini.

Напомним, что с выходом линейки iPhone 14 Apple решила заменить «мини» устройство совершенно новым устройством «Плюс». Смартфон выпускали в течение двух лет, однако в прошлом году отказались от него в пользу Plus – модели с увеличенным дисплеем, но без функций Pro-версии.

Презентация новой линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Скорее всего, в этом году Apple представит сразу 5 моделей iPhone 15: базовый, Plus, Pro, Pro Max, а также очень дорогой флагманский Ultra.

Ожидается, что iPhone 15 Ultra предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями. Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть премиальность самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

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