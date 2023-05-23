«От такого поворота событий все были просто в шоке, особенно девушки» 1 23.05.2023, 11:28

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Как строитель и сотрудник лесхоза «перековались» в разработчики.

Onliner рассказал, как двое парней, получивших максимально далекое от IT высшее образование, взяли и за короткое время «перековали» себя в разработчики.

Из школы — в лес (и это не шутка)

Помните детский стишок «Из чего же сделаны наши мальчишки»? Там про батарейки, хлопушки, пружинки, стекляшки и все в таком роде. Вроде бы набор стереотипов, но такой близкий к правде. По крайней мере именно из проводов, отверток и гаечных ключей «состоял» в детстве Ярослав. Разобрать машинку на радиоуправлении, отыскать старый радиоприемник и словить на нем «инопланетный» сигнал, доработать хранящиеся дома игрушки — такими были любимые занятия гомельского школьника. Родным оставалось только констатировать: растет инженер. И, конечно, не мешать таланту.

— Компьютер в нашей семье появился, когда мне было лет 10, — вспоминает важный момент Ярослав. — Этот «агрегат» меня очень захватил, причем если все дети просто играли в игры, то мне было интересно именно понять, как он устроен: куда и для чего подключаются провода, как передается сигнал, что с чем соединено.

Неплохо разобравшись с железом, еще в школе я начал самостоятельно учить HTML и другие языки, пробовал работать с серверами. Все для себя, просто из интереса. При этом я ужасно не любил и не понимал Pascal, на который делается упор на уроках информатики.

Собственно, из-за того, что у меня не складывалось с Pascal, я и решил, что путь в IT мне заказан: как можно быть программистом, если даже школьный курс вызывает столько вопросов?

Однако учитель информатики не был столь категоричен: понимая, что Ярослав намного опередил программу, педагог разрешил ему не посещать свои уроки в течение последней четверти одиннадцатого класса. Если бы информатик еще и благословил молодого человека на поступление в БГУИР или любой другой вуз, где готовят программистов, эта история могла бы сложиться совсем по-другому. Но, окончив школу и будучи уверенным, что IT не для него, молодой человек начал думать, куда податься и на кого учиться.

— Конечно, хотелось найти что-то интересное, захватывающее. Бухгалтером и экономистом я себя точно не видел. А тут мама как раз отыскала такую специальность, как «Туризм и природопользование». Звучало здорово. Решил, что буду поступать. Набрал необходимое количество баллов, прошел на бюджет, приехал с вещами в Минск и… практически сразу оказался в лесу.

Выяснилось, что студенты нашего факультета первые два месяца учебы проводят не за партами в аудитории, а на специальной базе посреди леса. От такого поворота событий все были просто в шоке, особенно девушки. Но, знаете, хоть это и оказалось своего рода испытанием, все равно считаю, что это было веселое, интересное и полезное время. Как и все последующие практики, тоже проходившие в лесу.

Учеба давалась Ярославу легко. И все же мысль, что это не то, чем хотелось бы заниматься всю жизнь, не отпускала. Душа жаждала развития и созидания.

— Параллельно с учебой в университете я все время подрабатывал, так как рассчитывать на чью-то материальную помощь не мог (в семье еще два младших брата, а у мамы не все в порядке со здоровьем). Перепробовал много вариантов, в основном, конечно, это был тяжелый физический труд, — признается молодой человек. — Балансируя между учебой и подработкой, я все чаще начал задумываться об «айтишке». Даже купил себе учебники по тестированию и начал разбираться, что там к чему.

И вот на четвертом курсе мне на глаза совершенно случайно попалось объявление о наборе людей на стажировку в небольшом стартапе: им как раз были нужны тестировщики. Моих знаний по железу и тестированию хватило, чтобы пройти отбор, попасть на обучение, а потом и на работу. Задержался в этой компании я на полгода.

И убедился, что IT — это еще как «мое». Плюс стало очевидно, что писать код мне все же интереснее, чем искать в нем баги.

К сожалению, из стартапа пришлось уйти, так как стало невозможно совмещать работу с учебой и написанием диплома. Я просто выгорел.

Из леса — в красивый офис

Распределение — как много в этом слове. За молодым специалистом могут приехать «купцы» как из глухой деревни, так и с успешного столичного предприятия. Ярославу досталось нечто среднее: ближайшие два года после выпускного он должен был отработать инженером в университете. То есть делать все и ничего одновременно.

— Такое положение дел мне не нравилось: чувствовал, что время уходит впустую. Да и университетской зарплаты явно не хватало для жизни в Минске. Поэтому по вечерам, после работы я начал учить Python. А заодно обдумывал, как быть дальше. Даже прикидывал, смогу ли выплатить деньги за обучение и тем самым освободиться от отработки.

Но в итоге принял другое решение: перераспределился в гомельское лесничество. Работа там была, конечно, по-своему интересная, но занимала, увы, все время. Я сутками находился в лесу: то ты на дежурстве, то оформляешь документы, то отпускаешь машины.

Когда два года истекли, я сразу же уволился — в никуда. Перебивался подработками и искал курсы по своему профилю. А потом решил, что надо ехать в Минск. И не зря: в одной из компаний была вакансия специалиста техподдержки, которую я и закрыл, впрочем, понимая, что это временный вариант и что я продолжу идти к своей «айтишной» цели. Пока же с удовольствием помогал клиентам с продуктом, углублялся в железо, разрабатывал модели и печатал их на 3D-принтере.

В техподдержке можно застрять на долгие годы (помните сериал The IT Crowd?). Нет вопросов, если работа в кайф. Но Ярослав видел перед собой другие цели и перспективы. А потому продлевать контракт не стал.

— К тому моменту я уже проникся мобильной разработкой, успел «поковырять» Android и серьезно переключился на Flutter. Читал и учился в любое свободное время. И мне было мало, все время хотелось узнавать что-то новое. Но самое главное во всем этом — мне наконец нравилось! Я почувствовал, что занимаюсь тем, что мне интересно, что приносит удовольствие.

Flutter — это платформа с открытым исходным кодом, который разработан и поддерживается Google. Фронтэнд- и фуллстек-разработчики используют Flutter для создания пользовательского интерфейса приложений (UI) для различных платформ с применением единой базы кода. Flutter использует язык программирования с открытым исходным кодом Dart, который также разработан в Google. Dart оптимизирован для создания пользовательского интерфейса, и многие его преимущества используются во Flutter.

Чтобы не терять время, я начал откликаться на вакансии. Ну а чтобы не сидеть без денег, подрабатывал — в службе такси, в доставке, на складах. И учился, учился, учился. В один из дней меня позвали на собеседование на английском языке. Сразу подумал, что это как минимум будет хороший опыт, а как максимум смогу зацепиться.

Конечно, волнение было очень большое. Но мне повезло: в стартап набирали не только по знаниям, но и ориентируясь на горящие глаза и готовность полностью включиться в работу. В общем, свой оффер я получил (письмо пришло как раз в тот момент, когда я нес из одного угла склада в другой большую коробку).

И вот я уже пять месяцев как полноценный Flutter-разработчик в офисе в Минске.

— Отсутствие диплома БГУИРа или любого другого профильного вуза — это проблема для начинающего айтишника?

— Нет. Могу сказать по своему опыту, да и по опыту знакомых, что диплом практически не спрашивают. Наверняка есть такие компании, где это важно. Но на моем пути они не встречались. Скорее профильный диплом может стать дополнительным плюсом при прочих равных, но точно не решающим моментом.

— Вероятно, вы и сейчас продолжаете учиться?

— Конечно, вряд ли есть хоть одна специальность, в которой можно постигнуть все. Мол, дошел до какой-то точки, и дальше знаний уже нет. Мир меняется, развивается, надо идти в ногу со временем, особенно если ты работаешь в IT. Но тут тоже есть разница: одно дело, когда ты учишься тому, что тебе не нравится, и совсем другое — если тебе интересно. Во втором случае процесс захватывает, вдохновляет. Ты понимаешь, что потолка нет и можно идти выше и выше, — заключает Ярослав, который в ближайшие годы планирует пройти все ступени карьерной лестницы. А потом и создать свой стартап.

Вперед, на стройку

Физика и математика — с этими предметами у Андрея никогда проблем не возникало: решать задачки школьнику было значительно проще, чем писать сочинения и учить языки. А потому уже к девятому классу у парня сформировалось стойкое убеждение: нечего терять еще два года, лучше пойти в колледж получать профессию — по своим интересам и склонностям. Очевидно, что выбирать надо было что-то «инженерное». Андрей остановился на специализации «техник-строитель».

— Учиться в колледже мне очень нравилось: понимал, что в этой профессии смогу реализоваться. Причем вдохновляли как пары в аудиториях, так и практика, ведь, окунувшись в строительную сферу, ты очень быстро начинаешь видеть результат своего труда. Например, был в городе пустырь — а вот он уже превратился в жилой комплекс, причем ты лично приложил к этому руку, — до сих пор с теплотой говорит о первой работе Андрей. — Еще и с людьми постоянно общаешься, и речь не только о коллегах: возле стройки всегда гуляют будущие жильцы, у которых много волнений и переживаний и которым ты можешь все объяснить.

Я действительно видел себя в этой профессии. Поэтому, окончив колледж и поработав некоторое время мастером на стройке, решил получить профильное высшее образование. Думал, что уже все знаю и процесс обучения пойдет легко. Но на первой же лекции нам, выпускникам колледжа, сказали забыть все, чему нас учили до этого. Конечно, в этой фразе был излишний пафос, и первое время мы проходили то, с чем уже давно были знакомы (у меня это вызывало некий ступор). Но через несколько месяцев началось реальное погружение в знания — обширные, глубокие, с опорой на международный опыт.

«База» вуза была заметно крепче и интереснее, поэтому молодой человек с головой ушел в учебу. Сопромат, теормех, строительная механика — самые сложные экзамены Андрей сдавал на ура. Результат — повышенная стипендия, почет, уважение и возможность участвовать в конференциях.

— Так как выпускники колледжа учились по сокращенной программе, очень скоро перед нами встал вопрос распределения, — продолжает Андрей. — И в деканате дали понять, что свободный диплому никому не светит: мол, если хотите остаться в городе, сами позаботьтесь о том, где будете работать. А нет — поедете туда, куда страна отправит. Гродно мне очень нравился, и менять его на другую локацию совсем не хотелось, поэтому я начал готовиться к распределению заранее. Благо я хорошо зарекомендовал себя во время практики на одном из крупных строительных предприятий, и меня туда с радостью взяли на отработку.

Правда, романтический взгляд на стройку как на нечто передовое и созидательное очень быстро столкнулся с суровой реальностью. По наблюдениям молодого специалиста, большая компания оказалась в чем-то неповоротливой, забюрократизированной, не стремящейся внедрять новые технологии.

— Ты воодушевлен, видишь цели, знаешь, что и где можно сделать лучше, но никому, кроме тебя, это не нужно. То есть кажется, что до инноваций рукой подать, а на самом деле расстояние непреодолимое, — вспоминает Андрей.

План Б

Профессиональное разочарование подтолкнуло молодого человека к размышлениям о будущем. Неужели теперь придется все время сражаться с устоями и со скрипом продвигать идеи, способные сделать жизнь лучше? Этого совсем не хотелось. Тогда Андрей вспомнил про план Б, который возникал в его голове еще на первом курсе. Слушая по второму кругу «строительные» лекции, студент мониторил рынок труда. И выяснил, что миру нужны Java-разработчики.

— Забавно, что в школе я совершенно не был звездой информатики. Да, оценки получал хорошие, но не больше. Глубокой заинтересованности у меня не было.

Мне скорее было любопытно разбираться с железом, а не писать программы. Но, став взрослее и опытнее, я решил копнуть глубже и попробовать освоить эту тему. Я и раньше почитывал разные ресурсы по программированию, но тут уже взялся серьезно: книги, видео, дистанционные курсы — все вечера проводил за учебой.

Процесс получения знаний был интересный, но непростой. Уделяя немало времени самостоятельной подготовке, я порой все равно, приходя на занятия, осознавал, что вообще не понимаю, о чем говорит преподаватель. Приходилось что-то срочно доучивать, над чем-то сидеть чуть ли не сутками.

В общем, IT — такая бесконечная штука, в которой, как только ты думаешь, что уже все познал, снова открывается новый, еще неизведанный океан знаний. И без того, чтобы приложить усилия, ты этот океан не переплывешь.

— Как найти работу молодому программисту? Тут ведь на распределение и двухгодичную отработку рассчитывать не приходится.

— Надо подавать резюме, откликаться на вакансии. Может, моя история нетипична, но я подал всего два резюме, и одно из них выстрелило: прошел собеседование с первого раза. Меня сразу забрали на бесплатную трехмесячную стажировку, а потом и полноценно в штат. Уже полтора года работаю в одной из белорусских компаний, сейчас — Java-разработчиком на уровне мидл. Кстати, когда я уходил в IT, моя зарплата там была ниже, чем до этого в строительстве. Но, как понимаете, эта ситуация достаточно быстро изменилась.

— А на что жить в течение трех бесплатных месяцев стажировки?

— Знаний мне не хватало, поэтому без стажировки было никак не обойтись. Благо компания не требовала, чтобы я увольнялся из стройфирмы и абсолютно все время посвящал учебе. Поэтому я совмещал работу на прежнем месте и стажировку на будущем. Да, было сложно, так как приходилось вставать в шесть утра, учиться, потом ехать в офис или на объект и после восьмичасового рабочего дня снова учиться. В выходные — только учеба, только код. Помню, что отслеживал время, которое трачу на стажировку, через специальную программу, фиксирующую период работы над кодом. Выходило по 30—40 часов в неделю. Но мне такое даже нравилось. Это был своеобразный челлендж и вызов самому себе. Руки не опускались ни разу. К тому же я получил колоссальный опыт под руководством очень опытного программиста (как потом выяснилось, он был во всем прав, хотя поначалу мне и казалось, что многие его тезисы ошибочны).

В целом же на «перековку» (с первого урока на JavaRush до оффера на работу как джуниор) ушло примерно 1750 часов.

— Уже единожды кардинально сменив профессию, вы допускаете мысль, что сможете захотеть попробовать что-то еще?

— Мы в принципе живем в такое время, когда смена рода деятельности никого уже, наверное, не удивляет и не пугает. Поэтому исключать ничего нельзя. Но пока я чувствую, что нахожусь на своем месте и занимаюсь тем, что мне нравится. Меня вдохновляют работа, люди (специально стараюсь ходить в офис, чтобы общаться с интересными и продвинутыми коллегами), новые проекты…

А самое главное, что в профессии программиста ты остаешься созидателем (что для меня важно). Пусть это не столь осязаемо, как с тем же построенным тобой домом, но благодаря «тонкой» работе жизнь становится проще и лучше. Каждый раз, заправляясь или заказывая товары в магазине, понимаешь, что ты тоже приложил к этому решению усилия, — рассуждает Андрей.

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