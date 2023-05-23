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На Эльбрусе пропали шестеро белорусов

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  • 23.05.2023, 11:28
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На Эльбрусе пропали шестеро белорусов

Туристов ищут спасатели.

На Эльбрусе ищут шестерых пропавших туристов из Беларуси, сообщает российский телеграм-канал 112.

Отмечается, что группа белорусских туристов, отправившихся в горы, не была зарегистрирована. Альпинисты поднимались по западному склону Эльбруса и перестали выходить на связь. Когда это произошло, не сообщается.

На поиски направлены восемь спасателей. Готовится вылет вертолета Ми-8 из Минвод.

Эльбрус — самая высокая горная вершина Кавказа и России высотой 5642 м. Там неоднократно отмечались несчастные случаи с альпинистами.

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