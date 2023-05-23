На Эльбрусе пропали шестеро белорусов 5 23.05.2023, 11:28

2,548

Туристов ищут спасатели.

На Эльбрусе ищут шестерых пропавших туристов из Беларуси, сообщает российский телеграм-канал 112.

Отмечается, что группа белорусских туристов, отправившихся в горы, не была зарегистрирована. Альпинисты поднимались по западному склону Эльбруса и перестали выходить на связь. Когда это произошло, не сообщается.

На поиски направлены восемь спасателей. Готовится вылет вертолета Ми-8 из Минвод.

Эльбрус — самая высокая горная вершина Кавказа и России высотой 5642 м. Там неоднократно отмечались несчастные случаи с альпинистами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».