На Эльбрусе пропали шестеро белорусов

На Эльбрусе пропали шестеро белорусов5
- 23.05.2023, 11:28
- 2,548
Туристов ищут спасатели.
На Эльбрусе ищут шестерых пропавших туристов из Беларуси, сообщает российский телеграм-канал 112.
Отмечается, что группа белорусских туристов, отправившихся в горы, не была зарегистрирована. Альпинисты поднимались по западному склону Эльбруса и перестали выходить на связь. Когда это произошло, не сообщается.
На поиски направлены восемь спасателей. Готовится вылет вертолета Ми-8 из Минвод.
Эльбрус — самая высокая горная вершина Кавказа и России высотой 5642 м. Там неоднократно отмечались несчастные случаи с альпинистами.