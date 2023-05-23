Стало известно, какая страна может первой передать Украине F-16

Стало известно, какая страна может первой передать Украине F-161
- 23.05.2023, 11:28
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В настоящее время на ее вооружении стоит 24 истребителя.
Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрий Сака.
В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года», заявил представитель министерства обороны Нидерландов.
«После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — сказал он.
У Нидерландов также есть еще 18 F-16, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое место назначения».
По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена.