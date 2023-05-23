«Парадокс Бахмута»: Российская военная машина оказалась в ловушке 1 23.05.2023, 11:39

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Александр Коваленко

Анализ военного эксперта.

Вчера в Белгородской области произошла цепочка весьма загадочных событий, или я бы даже сказал явлений, которые российские официальные лица и пропаганда стали называть «отвлечением внимания Киевом от «провала» в Бахмуте», пишет в своем Telegram-канал известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Провала? Они серьёзно?

Российская военная машина на протяжении более 10 месяцев штурмовала маленький городок практически уровня ПГТ и сейчас, захватив практически весь город, за исключением небольшой локации, оказалась в ловушке, из которой выход может быть только один - позорное бегство.

В свою очередь некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории России на площадь, составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма.

Так о каком таком отвлечении внимания от «провала» под Бахмутом говорит российская пропаганда? Но, вернёмся к украинскому героическому городку.

Российские оккупанты так и не могут до сих пор похвастаться фото или видео на фоне «самолётика», а точнее того, что от него осталось.

Неизменно, которые сутки подряд, в юго-западной локации города не могут взять под свой контроль то, что больше схоже с серой зоной, но очень важной серой зоной. Ведь этот участок - это входные ворота в город по трассе 0504 и не контролируя их, не контролируешь Ю-З сектор Бахмута.

За пределами города у СОУ есть продвижение как в С-З так и Ю-З секторах. Продвижение проходит в районе водохранилища по направлению к Берховке, а так же к Клещиевке вдоль канала и от Ивановского. Расстояние ежедневно сокращается и не за горами кульминация для этих н.п.

Таким образом СОУ реализуют последовательно возвращение под свой контроль ранее утраченных позиций, что позволит поступательно отрезать Бахмут от логистических артерий с юга, севера и так далее. В то же время РОВ в самом городе, как на открытой ладони для украинской артиллерии.

В российской военной маргинальной среде есть такой термин «котёл». Если профессионально подходить к терминологии, то это окружение сил врага и планомерное их уничтожение. Но вот в том-то и дело, что РОВ в Бахмуте не в окружении, но в целом их планомерное уничтожение проходит нон-стоп.

Вы, наверное, уже слышали про «эффект Бахмута», когда боевые действия в одном маленьком городке повлияли на потенциал РОВ по всей зоне БД. Теперь появляется «парадокс Бахмута», когда войска оккупантов, казалось бы, не в окружении, а создаётся впечатление, что это именно так.

Ведь возврат контроля над господствующими высотами позволил СОУ возобновить огневое давление на сектора города, которые были до того менее доступными. Вот оккупанты сейчас и бегают от руины до руины, в попытке спастись от отстрела, а выйти из города не могут.

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