Вольфович вслед за Лукашенко едет в РФ 6 23.05.2023, 11:56

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Он едет на мероприятие, которое организует Совбез РФ.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович примет участие в ХI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ее организует 24-25 мая в Московской области Совет безопасности России.

Как сообщает БелТА со ссылкой на госсекретариат белорусского Совбеза, Вольфович выступит с докладом о подходах Беларуси к вопросам обеспечения мира и безопасности, снижения международной напряженности. Также запланированы его встречи с главами делегаций других стран.

Отметим, Лукашенко также будет в Москве 24−25 мая.

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