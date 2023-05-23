Вольфович вслед за Лукашенко едет в РФ

Вольфович вслед за Лукашенко едет в РФ6
- 23.05.2023, 11:56
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Он едет на мероприятие, которое организует Совбез РФ.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович примет участие в ХI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ее организует 24-25 мая в Московской области Совет безопасности России.
Как сообщает БелТА со ссылкой на госсекретариат белорусского Совбеза, Вольфович выступит с докладом о подходах Беларуси к вопросам обеспечения мира и безопасности, снижения международной напряженности. Также запланированы его встречи с главами делегаций других стран.
Отметим, Лукашенко также будет в Москве 24−25 мая.