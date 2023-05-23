Минчанин угнал Mercedes за $132 тысячи, но сам стал жертвой мошенников 23.05.2023, 12:18

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Белоруса обманул россиянин.

Следственный комитет закончил расследование необычного дела о мошенничестве. 37-летний житель Минска задумал мошенническую схему, но сам стал жертвой обманщиков.

Как рассказали в СК, в январе 2023 года в милицию обратился представитель индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги проката. Он просил найти автомобиль Mercedes стоимостью 132 тыс. долларов. В заявлении было указано, что машину арендовал мужчина и не вернул ее. При этом система слежения за автомобилем была отключена.

По версии следствия, машину по подложным документам арендовал 37-летний минчанин. Чтобы погасить большие долги он задумал следующую схемы: арендовать автомобиль, застрахованный по системе «Каско», продать его, а в последующем заявить об угоне. Мужчина начал искать покупателя. Он связал с 28-летним россиянином, которые предложил свою помощь.

Через некоторое время фигурант получил заказ на автомобиль премиум класса не старше 5 лет, желательно Mercedes или BMW. Обвиняемый согласился, но предупредил, что летом 2022 года его лишили водительских прав. Заказчики вызвались помочь и изготовили для него поддельные документы.

В январе мужчина арендовал Mercedes и сразу направился в сторону границы, поскольку автомобиль готовы были купить только на территории России. В назначенном месте его встретил мужчина в маске и сообщил, что машину нужно забрать на несколько часов для проверки технического состояния и наличия трекеров. Фигурант остался ждать на месте.

В итоге никто не вернулся, денег минчанину не выплатили. Он пытался связаться с заказчиками, но ему пригрозили в случае обращения в органы.

В итоге мужчине предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.317-2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) Уголовного кодекса. Он остается под стражей.

«Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации на одной из станций технического обслуживания похищенный автомобиль обнаружен частично в разобранном виде. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников милиции столицы ущерб возмещен в полном объеме», – рассказали в СК.

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