Ученые рассказали, какие сны видят осьминоги 23.05.2023, 12:39

Исследователи наблюдали за моллюском сутками с помощью камер.

Исследователи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке наблюдали за самцом Octopus insularis и выяснили, что головоногому тоже снятся страшные сны, пишет New Voice.

Ученые наблюдали за осьминогом сутками с помощью камер. Они заметили, что в моменты сна у моллюска наблюдались судорожные движения, резкая смена окраски, а также хаотичные выбрасывания чернила.

Все это говорит о том, что подопытный пытался от кого-то защититься. А поскольку объективная опасность ему не угрожала, остается лишь одно объяснение — осьминогу снился кошмар.

Также об этом говорило поведение моллюска после пробуждения.

«Последовательности поведения, демонстрируемые этим осьминогом после пробуждения от нарушенного сна, были похожи на поведенческие реакции на ночные кошмары, ночные страхи и другие парасомнии у людей, со структурой повествования, напоминающей защитное поведение осьминогов при бодрствовании», — пишут авторы исследования.

«Мы предполагаем, что сложные поведенческие последовательности, отображаемые в этих эпизодах, предполагают, что осьминоги испытывают парасомнии, которые могут включать ночные кошмары, способные нарушить их сон», — добавили они.

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