Зеленский приехал на передовую 1 23.05.2023, 12:42

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Украинский президент вручил морпехам награды.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в полосе обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области во вторник, 23 мая, чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Сначала место, куда именно приехал, Зеленский не уточнил. На фото президент стоит в окружении морпехов и вручает им награды. Также Зеленский встретился с командующим морской пехоты и ОТГ Донецк генерал-лейтенантом Юрием Содолем и заслушал от него доклад о ситуации на участке фронта.

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