Зеленский приехал на передовую

Зеленский приехал на передовую1
- 23.05.2023, 12:42
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Украинский президент вручил морпехам награды.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в полосе обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области во вторник, 23 мая, чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником.
Об этом говорится на сайте главы украинского государства.
Сначала место, куда именно приехал, Зеленский не уточнил. На фото президент стоит в окружении морпехов и вручает им награды. Также Зеленский встретился с командующим морской пехоты и ОТГ Донецк генерал-лейтенантом Юрием Содолем и заслушал от него доклад о ситуации на участке фронта.