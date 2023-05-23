закрыть
23 мая 2023, вторник, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кремле прокомментировали бои в Белгородской области

6
  • 23.05.2023, 13:22
  • 5,240
В Кремле прокомментировали бои в Белгородской области

Однако Совбез созывать не будут.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что наступление российских добровольцев в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Песков назвал российских бойцов «украинскими боевиками» и оправдывает их наступлением полномасштабное вторжение РФ в Украину.

«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция [полномасштабная война, — ред.], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил спикер Кремля.

По его словам, специальное заседание Совета безопасности РФ из-за событий в Белгородской области созывать не будут. В то же время Песков не смог ответить на вопрос, почему «зачистка» региона РФ продолжается уже более суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ, пишут росСМИ.

Накануне он заявил, что Владимир Путину доложили о «попытке прорыва диверсантов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников