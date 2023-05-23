В Кремле прокомментировали бои в Белгородской области 6 23.05.2023, 13:22

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Однако Совбез созывать не будут.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что наступление российских добровольцев в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Песков назвал российских бойцов «украинскими боевиками» и оправдывает их наступлением полномасштабное вторжение РФ в Украину.

«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция [полномасштабная война, — ред.], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил спикер Кремля.

По его словам, специальное заседание Совета безопасности РФ из-за событий в Белгородской области созывать не будут. В то же время Песков не смог ответить на вопрос, почему «зачистка» региона РФ продолжается уже более суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ, пишут росСМИ.

Накануне он заявил, что Владимир Путину доложили о «попытке прорыва диверсантов».

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