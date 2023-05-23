Наступление российских добровольцев в Белгородской области вызвало новый припадок у Медведева 11 23.05.2023, 14:47

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Экс-президент РФ не смог сдержаться после очередной демонстрации слабости Кремля.

Наступление российских добровольцев в Белгородской области вызвало новый припадок у бывшего российского президента Дмитрия Медведева, который не смог сдержаться после очередной демонстрации слабости России, пишет Диалог.UA.

Новость об атаке «РДК» и Легиона «Свобода России» застала российского чиновника в азиатском Лаосе, откуда он разразился новыми угрозами в адрес повстанцев и Украины.

И еще более тяжелой новостью для Медведева стал анонс поставок истребителей F-16 украинским Военно-воздушным силам. Российский чиновник утверждает, что все более мощные системы вооружений, поступающие в распоряжение Украины, приближают «сценарий ядерного апокалипсиса».

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