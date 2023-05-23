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Десантники ВСУ ликвидировали группу штурмовиков РФ на Луганщине

  • 23.05.2023, 14:55
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Десантники ВСУ ликвидировали группу штурмовиков РФ на Луганщине

Вражеский авангард накрыли огнем.

Ночной рейд россиян на украинские позиции в Луганской области потерпел фиаско. Десантники Сичеславской бригады обнаружили вражеский авангард в районе села Червонопоповка и накрыли его огнем. В то же время ситуация на этом направлении остается сложной: противник активно задействует штурмовые отряды.

Яркое видео «ночной охоты» бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ обнародовано 23 мая в официальном телеграм-канале Десантно-штурмовых войск.

«Российские захватчики пыталась ночью подойти к украинским позициям, но десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины своевременно обнаружили и «демилитаризовали» российских оккупантов. Финал один: агрессор навсегда остается на украинской земле!» – говорится в сообщении.

Волонтеры OSINT-сообщества «Кибер Борошно» (Cyber Boroshno) геолоцировали место атаки: россияне пытались продвинуться со стороны временно оккупированного села Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области – примерно в 12 км от Кременной и в 5 км от текущей линии фронта.

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