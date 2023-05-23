Десантники ВСУ ликвидировали группу штурмовиков РФ на Луганщине
- 23.05.2023, 14:55
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Вражеский авангард накрыли огнем.
Ночной рейд россиян на украинские позиции в Луганской области потерпел фиаско. Десантники Сичеславской бригады обнаружили вражеский авангард в районе села Червонопоповка и накрыли его огнем. В то же время ситуация на этом направлении остается сложной: противник активно задействует штурмовые отряды.
Яркое видео «ночной охоты» бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ обнародовано 23 мая в официальном телеграм-канале Десантно-штурмовых войск.
«Российские захватчики пыталась ночью подойти к украинским позициям, но десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины своевременно обнаружили и «демилитаризовали» российских оккупантов. Финал один: агрессор навсегда остается на украинской земле!» – говорится в сообщении.
Волонтеры OSINT-сообщества «Кибер Борошно» (Cyber Boroshno) геолоцировали место атаки: россияне пытались продвинуться со стороны временно оккупированного села Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области – примерно в 12 км от Кременной и в 5 км от текущей линии фронта.
Night safari performed by Sicheslav paratroopers— Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) May 23, 2023
Location: west of Chervonopopivka
49.128240,38.083106
Geointers: https://t.co/itR8DkQQps@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/cyVfdQh6K5
Map: https://t.co/U5dAlCRvKO pic.twitter.com/h32F7M9cWo