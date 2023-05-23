Ксендза из Новогрудка передумали забирать в армию 23.05.2023, 15:04

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Дмитрий Малец

Помог резонанс в СМИ.

Во вторник стало известно, что ксендза из Новогрудка передумали забирать в белорусскую армию. Новость о том, что Дмитрий Малец подлежит призыву, появилась накануне. Предполагалось, что священник, которому 18 июня исполнится 27 лет, будет служить в транспортных войсках. В костеле в Новогрудке даже прошла по этому поводу прощальная служба, сообщает «Еврорадио».

Малец родился в Лиде в 1996-м, окончил Высшую духовную семинарию в Гродно. Служит не только в Новогрудке, но и обслуживает верующих из деревни Любча.

Возможно в ситуации с ксендзом Дмитрием Мальцем помог резонанс в СМИ.

Законодательно священники в Беларуси не освобождены от призыва в армию. Однако ранее епископы готовили специальное письмо в государственные органы, и молодые священники получали отсрочку. Возможно, ситуация изменилась.

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