Госдума РФ приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе 2 23.05.2023, 15:14

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Изъятие загранпаспортов коснется и тех, кто получил «электронные повестки».

Государственная Дума РФ во вторник приняла поправки в закон «О порядке выезда и въезда», расширяющие полномочия пограничников в работе с загранпаспортами выезжающих за рубеж граждан.

Согласно документу, который в Думу внесло правительство и который был принят «экспрессом» во втором и третьем чтении за один день, сотрудники погранконтроля ФСБ смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за рубеж, пишет The Moscow Times.

Паспорт подлежит «изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальными органами, пограничными органами федеральной службы безопасности, таможенными органами», говорится в законе.

Это требование распространяется на тех, кто ограничен в праве на выезд, поскольку является подозреваемым, привлечен в качестве обвиняемого, осужден за совершение преступления, либо «уклоняется от обязательств, наложенных судом», говорится в законе.

Те же, кто призван на военную службу и по этим основаниям ограничен в праве выехать из России, согласно закону, будут обязаны сдать загранпаспорта в орган, выдавший документ (как правило, это МВД). Если же гражданин не сдал паспорт, то он признается недействительным и также подлежит изъятию на погранконтроле, следует из закона.

Изменение норм, регулирующих въезд и выезд, «снизит негативные последствия для гражданина Российской Федерации при прохождении им паспортного контроля в целях выезда за границу», говорится в пояснительной записке к документу.

Изъятие загранпаспортов коснется и тех, кто получил «электронные повестки», ограничивающие выезд из страны указывает адвокат Калой Ахильгов. Если гражданин призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, загранпаспорт такого гражданина в течение пяти рабочих дней подлежит передаче на хранение в миграционный отдел МВД «до истечения срока временного ограничения».

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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