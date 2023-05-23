Житель Барановичей попробовал домашние закатки и попал в больницу 23.05.2023, 15:19

иллюстративное Фото: pixabay.com

Его едва спасли.

В Барановичах мужчина попал в больницу после того, как поел маринованных огурцов и помидоров домашнего приготовления. У него обнаружили ботулизм и спасли только благодаря экстренной медпомощи, сообщили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.

Как выяснилось, барановичанин поел домашней консервации — маринованных огурцов и помидоров, и после этого попал в больницу с ботулизмом. Мужчину выписали из стационара лишь на 12-е сутки после поступления.

— Только своевременно оказанная экстренная медицинская помощь позволила спасти его, — сообщили в центре гигиены.

Ботулизм — это пищевое отравление, возникающее из-за употребления зараженных палочками ботулизма продуктов, оно вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы.

Токсин, вырабатываемый палочками ботулизма, по силе действия превосходит все другие бактериальные токсины и химические яды. Он устойчив к действию высоких концентраций соли (до 18%), не разрушается в продуктах, содержащих специи, однако не выдерживает кипячения в течение 20−30 минут.

Отравление чаще всего возникает из-за употребления в пищу домашних консервированных, вяленых продуктов, приготовленных с нарушением технологии.

Чтобы этого не произошло, врачи-гигиенисты советуют:

• не покупать консервы домашнего приготовления в не установленных для торговли местах;

• перед вскрытием осматривать банки с консервами — при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок (бомбаж);

• овощи, фрукты, ягоды и грибы хорошо отмывать от частиц земли;

• не консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;

• не производить засолку грибов в герметически закрытых банках. Лучший метод хранения грибов — соление и сушка;

• рыбу после улова быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в холоде.

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