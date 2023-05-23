Необычные «метки» вызвали панику в российских городах

Необычные «метки» вызвали панику в российских городах4
- 23.05.2023, 15:38
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Партизаны на территории РФ поддерживают освобождение страны от диктатуры.
По всей территории России начали появляться особые «метки». Из-за того, что партизаны на территории РФ поддерживают освобождение страны от диктатуры, паника среди российских путинистов нарастает.
Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщают в соцсетях. Так, метки в поддержку легиона «Свободная Россия» начали появляться на крышах домов, на их стенах, на асфальте.
Граффити уже зафиксировали в ряде городов, среди которых: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Курск, Мурин, Санкт-Петербург и другие.
Тем временем среди россиян начали распространять инструкции о том, как действовать в случае обнаружения меток, которые, как утверждают пропагандисты, наносят «диверсанты и завербованные агенты украинских спецслужб». Россиян запугивают, что с помощью обычных граффити якобы «враги» будут более точно наводить ударную авиацию, беспилотники и ракеты.
Поэтому гражданам страны-террориста рекомендуют своими силами организовать патрулирование, задерживать лиц, которые наносят метки, и передавать их полиции.
Как заявили пропагандисты, именно благодаря меткам «диверсантам в Белгородской области удалось так далеко зайти».