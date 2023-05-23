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Жена политзаключенного Николая Статкевича обратилась к белорусам

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  • 23.05.2023, 15:45
  • 5,352
Жена политзаключенного Николая Статкевича обратилась к белорусам
Марина Адамович
Фото: Charter97.org

Марина Адамович записала видеообращение.

В связи с Днем солидарности с политзаключенными Беларуси, который отмечается 21 мая, к белорусам обратилась Марина Адамович, жена одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, ныне — политзаключенного. Отметим, что по «делу Тихановского» лукашисты присудили Статкевичу 14 лет тюрьмы.

В видеообращении звучат полные гордости и надежды слова Марины Адамович, которая когда-то сказала, что «любые убеждения стоят ровно столько, сколько человек готов за них заплатить».

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