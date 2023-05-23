Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян 2 23.05.2023, 16:07

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Видеофакт.

Дроны-камикадзе волонтерской группы сборщиков Escadrone поразили еще несколько автомобилей российских оккупантов, причем один – в лобовом столкновении в движении по дороге вдоль лесополосы. Видео размещены в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров, пишет liga.net.

В ролике выше самодельный «барражирующий боеприпас» залетает сзади в тентованный грузовик. Не видно, был ли кто в кузове.

На видео ниже FPV-оператор заводит дрон на остатках заряда аккумуляторов в лобовое стекло грузовика, который, как видно с дрона разведки, снимающего сбоку момент поражения, съезжает в кювет в деревья и переворачивается.

Escadrone сообщили, что они изготовили около 100 дронов за весь октябрь 2022 года, а в конце мая 2023-го – столько же единиц отправлено на фронт только за один день.

«Дни будут по-настоящему ударными. Цель – за неделю подготовить и передать нашим защитникам 600 дронов», – подытожили сборщики.

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