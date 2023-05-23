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По всей Беларуси запретили или ограничили походы в лес

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  • 23.05.2023, 16:13
  • 1,594
По всей Беларуси запретили или ограничили походы в лес

Ни одного «зеленого» района.

В Беларуси на 23 мая не осталось ни одного района, где можно было бы свободно сходить в лес. Повсюду введены либо запреты, либо ограничения. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства.

Ограничения действуют по всей Гродненской области и практически во всех районах Брестской (кроме Дрогичинского: там посещение лесов вообще запрещено). А также в Слуцком и Мядельском районах Минской области, Чериковском и Славгородском — Могилевской области, Поставском, Браславском, Верхнедвинском и Россонском — Витебской области.

Во всех остальных районах установлен запрет на посещение леса.

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