По всей Беларуси запретили или ограничили походы в лес 2 23.05.2023, 16:13

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Ни одного «зеленого» района.

В Беларуси на 23 мая не осталось ни одного района, где можно было бы свободно сходить в лес. Повсюду введены либо запреты, либо ограничения. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства.

Ограничения действуют по всей Гродненской области и практически во всех районах Брестской (кроме Дрогичинского: там посещение лесов вообще запрещено). А также в Слуцком и Мядельском районах Минской области, Чериковском и Славгородском — Могилевской области, Поставском, Браславском, Верхнедвинском и Россонском — Витебской области.

Во всех остальных районах установлен запрет на посещение леса.