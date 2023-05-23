Евгений Магда: Лукашенко уже даже не имитирует самостоятельность от России 1 23.05.2023, 16:19

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Евгений Магда

Зачем белорусский диктатор отправился в Москву?

24-25 мая Лукашенко опять отправляется в Москву. Формально – для участия во II Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Все бы ничего, да вот последний визит в первопрестольную состоялся 9 мая. Такими темпами скоро увидим переход на еженедельные планерки в Кремле.

Все-таки: зачем Лукашенко опять и снова летит в Москву? «Свободные новости плюс» поговорили с директором Института мировой политики (Украина) Евгением Магдой.

– Думаю, не за деньгами. Скорее, решать политические вопросы, для чего периодически необходимо бывать рядом с Путиным, демонстрируя союзническую преданность. В конце концов надо показать, что он здоров.

Если проанализировать картинки предыдущих высоких встреч, то они напоминают закрытие больничного листа: человек просит продлить, чтобы на работе не сильно ругали… Я считаю, что Лукашенко уже даже не имитирует самостоятельность от России. Но беда в том, что он играет не только суверенитетом Беларуси, но и жизнью и здоровьем миллионов граждан Беларуси. Это тоже надо понимать.

– Вы прогнозируете в ближайшей перспективе «вагнеризацию» Беларуси. Что это такое и как она может происходить?

– Я предполагаю, что беларусских военных могут заставить пойти на военные преступления; возможно, не всех, а тех, кто согласится, кого материально простимулируют. Возможно, заставят принять участие в обстрелах «Искандерами» территории Украины; возможно, продемонстрируют, что на «Искандеры» можно поставить ядерные боеголовки. Не забывайте, что война предполагает не только непосредственные боевые действия, но и разнообразные информационные операции. На сегодняшний момент «вагнеризация» Беларуси по сути уже происходит. И это реальный процесс, который несет угрозу не только ей, но всему региону.

– Болезнь Лукашенко, случившаяся прямо на параде в Москве, вызывает все больше и больше вопросов. Появились ли новые версии, раскрывающие загадку этого недуга?

– Я не врач, не могу ничего сказать. Но на фотографиях и видео, которые показывали на прошлой неделе, выглядел он не очень хорошо. Я бы на его месте больше беспокоился о собственном здоровье, чем о поездках в Москву. И уж ни в коем случае в Москве ничего бы не ел и не пил, кроме того, что накладывают и наливают исключительно проверенные люди и исключительно в собственную посуду.

– Лукашенко называет украинское контрнаступление фейком, но под Гомелем устанавливаются оборонительные «линии Хренина». Зачем?

– У вас не первый месяц продолжают ретранслировать российскую позицию в адрес Украины, ничего странного в этом нет. Но ставить в непосредственной близости от беларусско-украинской границы «зубы Хренина» – это достаточно смешно. Подобные фортификационные сооружения ничего не решают в современной войне. И человек, который любит военную форму с лампасами, должен бы об этом знать: у него же есть советники, которые помогают разбираться в важных вопросах. Это только демонстрация солидарности с Россией, не более того.

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