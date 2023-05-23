В Германии предложили передать Украине крылатые ракеты Taurus 6 23.05.2023, 16:54

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Фото: AFP

Что о них известно?

Украина должна получить в свое распоряжение все виды вооружений, которое использовала сама НАТО. Германия могла бы передать крылатые ракеты типа Taurus. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, передача такого вооружения позволит расширить стратегию поддержки Украины.

«Партнеры Украины теперь должны пойти «ва-банк» и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что допустимо по международному праву», - сказал Кизеветер.

По его мнению, германские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров были бы очень полезным вкладом.

«Здесь больше не должно быть красных линий», – заявил политик о передаче вооружения Украине.

Что известно о крылатых ракетах Taurus

Авиационная дозвуковая крылатая ракета TAURUS KEPD является аналогом британских Storm Shadow. При этом их радиус действия значительно больше – до 500 километров. Ее вес – 1400 кг, а длина 5 метров. Разработала ракета в компании Taurus Systems GmbH. В Германии заказали 600 боевых и 14 обучающих ракет Taurus для своих воздушных сил.

Также известно, что в данной ракете система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв. При воздушном подрыве оба заряда подрываются одновременно.

Известно, что базовая модель ракеты TAURUS имеет тандемную бетонобойную боевую часть типа MEPHISTO. Передовой заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный. Он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом – 400 килограммов, общий вес БЧ – 480 килограммов.

Следует отметить, что подобное заявление сделано на фоне того, что Украина получила от Британии ракеты Storm Shadow. Так, 11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что его страна передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow , которые могут бить по целям на расстоянии более 250 километров.

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