Тигр оказался бумажным

Тигр оказался бумажным4
- Денис Казанский
- 23.05.2023, 17:00
- 8,488
Соловьев начал по-стариковски ныть, что Россию никто не боится.
Новость о том, что США разрешили союзникам передавать Украине истребители F-16, вызвала на российском телевидении даже не истерику, а какую-то обреченную апатию.
Возмущаться, кричать и истерить устали даже профессиональные российские пропагандисты, которым за это платят. Вот и Владимир Соловьев, который недавно исступленно кричал про «красные линии» и «ядерную войну», начал по-стариковски ныть, что Россию никто не боится и все, мол, поняли, что «тигр бумажный».
Ну что ж, лучше понять это поздно, чем никогда.
Денис Казанский, Youtube