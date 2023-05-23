Тигр оказался бумажным 4 Денис Казанский

23.05.2023, 17:00

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Владимир Соловьев

Соловьев начал по-стариковски ныть, что Россию никто не боится.

Новость о том, что США разрешили союзникам передавать Украине истребители F-16, вызвала на российском телевидении даже не истерику, а какую-то обреченную апатию.

Возмущаться, кричать и истерить устали даже профессиональные российские пропагандисты, которым за это платят. Вот и Владимир Соловьев, который недавно исступленно кричал про «красные линии» и «ядерную войну», начал по-стариковски ныть, что Россию никто не боится и все, мол, поняли, что «тигр бумажный».

Ну что ж, лучше понять это поздно, чем никогда.

Денис Казанский, Youtube

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