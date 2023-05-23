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Артиллерия ВСУ уничтожила скопление военной техники оккупантов

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  • 23.05.2023, 17:15
  • 2,904
Артиллерия ВСУ уничтожила скопление военной техники оккупантов

Россияне пытались спрятаться в тени деревьев.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили три грузовика «КамАЗ» российских захватчиков, которые они расположили рядом с дорогой в тени деревьев небольшой рощи.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.

Ролик смонтирован из кадров, снятых беспилотным летательным аппаратом и украинскими защитниками с земли.

Сначала аэроразведка нашла цели, скорректировала выстрел американской 155-миллиметровой пушки «М777» и зафиксировала результат – пожар.

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