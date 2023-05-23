Сторонник пропагандиста Соловьева предлагает создать буферную зону с Украиной за счет территории РФ 5 23.05.2023, 18:29

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Сергей Карнаухов

По его словам, «ничего в этом страшного нет».

Сторонник кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева Сергей Карнаухов предложил создать буферную зону с Украиной за счет российских территорий.

Об этом Карнаухов заявил в своей авторской пропагандистской программе на РосТВ «Лабиринт Карнаухова».

«В связи с тем, что мы не создали пограничную буферную зону на вражеской территории, нужно ее создавать внутри страны. Ничего ужасного в этом нет. Совершенно ничего... Это реальный, нормальный путь спасения людей. Граница это не то место, где все спокойно и тихо – там все пылает и ДРГ работают», - отметил пропагандист.

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