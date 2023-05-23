В Бундестаге призвали предоставить Украине ракеты с дальностью 500 км 3 23.05.2023, 18:40

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Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО.

После применения в Украине британских дальнобойных ракет Storm Shadow в Германии призвали передать Киеву их немецкий аналог — боеприпасы Taurus. Последние способны наносить удары по целям на расстоянии в 500 км.

О необходимости передать Украине Taurus заявил депутат бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk (RND). По его словам, Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО. Красных линий в этом плане быть не должно, отметил политик.

«Союзники Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что допустимо с точки зрения международного права», — заявил он.

«Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км стали бы в этой связи очень полезным вкладом Германии», — добавил Кизеветтер.

У Германии небольшой запас Taurus, однако они могли бы существенно улучшить качество ведения боя Украиной, соглашается эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиан Хоффман. По его словам, дальнобойные ракеты Storm Shadow дали Украине большое преимущество перед российскими ПВО, которым трудно сбивать низколетящие цели.

«Вот почему Storm Shadows — это большая помощь для Украины», — говорит Хоффманн. Однако несколько таких ракет, которые передала Британия, не гарантируют большого успеха, отмечает он. Только в больших количествах эти системы вооружения могли изменить ход войны. «Украине нужен большой ракетный альянс, чтобы получить преимущество на поле боя», — отмечает эксперт.

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что страна передала Украине ракеты Storm Shadow с дальностью 250 км. Мы видели, на что способны украинцы, когда у них есть нужные возможности», — сказал он.

Британские Storm Shadow позволили Украине атаковать далеко за линией фронта. ВСУ уже применяли их при ударе по Луганску. Как сообщали власти самопровозглашенной «ЛНР», украинские военные атаковали город, который находится в 85 км от линии фронта, двумя ракетами. Позже британский министр обороны Уоллес подтвердил, что Украина применила Storm Shadow.

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