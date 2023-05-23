Лукашенко – своим чиновникам: Шарлатаны! Я с вас шкуру сорву! 31 23.05.2023, 18:52

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Диктатор в очередной раз устроил шоу «хороший царь против плохих бояр».

Александр Лукашенко 23 мая нашел в себе силы замахнуться на традиционный «разнос» в отношении чиновников.

Поводом для разноса со стороны Лукашенко стал отчет рабочей группы, которая изучала работу медучреждений в регионах. Параллельно отчет писал и Комитет госконтроля. Сравнив их, Лукашенко решил предъявить чиновникам претензии.

Диктатор задал тон совещанию словами: «Я вас предостерегаю от круговой поруки здесь. Пойдете отсюда без портфелей, и пойдете не просто к себе домой, а в другие места».

Дальше досталось министру здравоохранения Пиневичу, губернатору Гродненской области и бывшему министру Каранику, правительству и губернаторам.

Лукашенко заявил, что правительство прислало ему отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера: «Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают».

Губернаторам досталось за качество медицинской помощи на селе: «Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!».

«Навести порядок» не могут даже в Шкловской больнице (на малой родине Лукашенко).

«Это безответственность. Это ваша расхлябанность. Иначе не скажешь. Вам наплевать, что человек умрет через три дня. Шарлатаны!» - кричал диктатор.

С учетом того, сколько времени понадобилось, чтобы во власти заговорили о части давних проблем белорусской медицины, можно предположить, что до их решения дойдет ой как нескоро.

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