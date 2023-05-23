В Мексике активизировался опасный вулкан 23.05.2023, 19:08

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Три миллиона человек готовятся к возможной эвакуации.

В Мексике возросла активность самого опасного действующего вулкана страны Попокатепетль. Он с прошлой недели извергает пепел на несколько близлежащих городов, сообщает CNN 22 мая.

Около 25 млн человек живут в радиусе 60 миль (почти 100 км) от вулкана. В воскресенье Национальная координация гражданской защиты повысила уровень вулканической угрозы до «желтой фазы 3», которая призывает около 3 млн человек, проживающих в городах и деревнях, прилегающих к вулкану, сохранять бдительность и готовиться к возможной эвакуации.

Жителей нескольких близлежащих городов предупредили об усилении вулканической активности и распространении пепла с высокой скоростью. Им рекомендовали избегать активного отдыха.

Пепел вулкана уже привел к задержке рейсов в Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов. Занятия временно будут проводиться дистанционно.

Вулкан Попокатепетль находится в 72 км к юго-востоку от столицы Мехико. Он бездействовал десятилетиями, пока не произошло извержение в 1994 году. С тех пор он регулярно проявляет активность, отмечает CNN.

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