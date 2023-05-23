Украинские артиллеристы уничтожили российскую установку БМ-21 «Град» 23.05.2023, 19:14

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Видеофакт.

Военные 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российскую установку БМ-21 «Град». Российскую реактивную систему залпового огня ликвидировали из артиллерии.

Видео ликвидации вражеской техники опубликовало оперативное командование «Запад», сообщает Цензор.НЕТ.

«В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду», – говорится в подписи к ролику.

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