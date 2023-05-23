Минчанин украл из каршеринга Mercedes за 132 тысячи рублей 1 23.05.2023, 19:22

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Иллюстративное фото

Авто украл, чтобы заплатить долг.

Житель Минска похитил дорогой каршеринговый «Мерседес», чтобы рассчитаться с долгами, но при перепродаже сам стал жертвой мошенников. Подробности сообщили в УСК по городу Минску.

История с кражей дорогого авто из минского каршеринга произошла в январе 2023-го. Тогда 37-летний минчанин, погрязший в долгах, нашел в интернете подробно расписанные способ раздобыть «легкие деньги». Для этого нужно было продать каршеринговое авто, застрахованное по системе «Каско», а потом заявить об угоне.

Чтобы провернуть аферу, минчанин через знакомых вышел на связь с 28-летним россиянином, который пообещал ему помочь. И вскоре в мессенджере заказал пригнать «Мерседес» или «БМВ» премиум-класса не старше пяти лет. Если машину удастся доставить в Россию за неделю, фигуранту обещали определенный процент.

Мужчина согласился на все условия, прислал фото своих документов, данные, взятые из интернета, но еще признался, что лишен водительских прав. А спустя пару дней ему прислали поддельные документы для совершения преступления: копию паспорта и водительское удостоверение.

С фальшивыми документами минчанин арендовал у индивидуального предпринимателя на сутки «Мерседес» стоимость около 132 тысяч белорусских рублей (более 52 тысяч долларов в эквиваленте). И сразу же, не теряя времени, погнал машину на территорию РФ, где ее якобы готовы были купить. По дороге он постоянно держал связь с заказчиками, отправляя фото и видео авто с дороги.

Уже на территории России фигуранта встретил неизвестный человек в маске. Он сказал, что забирает авто на пару часов, чтобы проверить наличие трекеров и его техсостояние.

- Уезжая, мужчина сказал подозреваемому ждать его в том же месте. Однако никто не вернулся и денег за выполненный заказ фигурант не получил, - прокомментировали в пресс-службе.

Минчанин еще несколько дней пытался связаться с кураторами, однако в ответ ему стали угрожать расправой над близкими.

Тем временем владелец авто спустя сутки заявил в милицию, что машину ему не вернули, а трекер отключен. Несмотря на фальшивые документы, спустя время правоохранители вышли на след жителя Минска, совершившего преступление. А машину, частично разобранную, вскоре удалось обнаружить на одной из СТО в России

В отношении задержанного минчанина возбудили уголовное дело за мошенничество и управление авто без права на это (ч.4 ст.209 и ч.1 ст.317-2 УК Беларуси). Идет следствие, подозреваемый заключен под стражу.

В УСК также отметили, что благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников милиции ущерб был возмещен полностью.

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