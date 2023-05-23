На сколько за три года подорожал шашлык в Беларуси? 2 23.05.2023, 20:18

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Сегодня шашлык по акции обойдется почти в 55 рублей.

Наконец-то мы почти дождались лета, а это самое время отдыхать на природе. Представим себе, что мы собираемся на шашлыки с семьей или компанией из 5 человек. Посидим довольно скромно — возьмем 2 кг мяса на всех, полтора-два килограмма огурцов и помидоров в прикуску. Кетчуп еще! Соль, перец и лук понадобятся для маринада.

«Еврорадио» подсчитало, сколько будет стоить такой минималистичный набор для пикника.

Гурманы говорят, что самый вкусный свиной шашлык получается из шейной части, а куриный – из окорочков или бедер. Таким образом, наш чек будет выглядеть так:

Свинина, 1 кг – 22,52 руб.,

Куриные бедра, 1 кг – 7,99 руб,

Огурцы, 2 кг – 7,98 руб.,

Помидоры, 1,5 кг – 5,55 руб.,

Кетчуп, 320 г – 4,45 руб.,

Лук, 1 кг – 2,77 руб.,

Соль, 1 пачка – 0,72 руб.,

Перец черный молотый, 50 г – 2,69 руб.

За все вместе нам из кошелька надо достать 54,67 рублей, при этом часть товаров нам повезло ухватить по акции. Ведь сейчас приходится экономить!

Сколько же стоил тот самый набор для шашлыков три года назад? По ценам 2020 года за продукты мы бы отдали 34,90 рублей, и чек выглядел бы так:

Свинина, шея, 1 кг – 10,99 руб.,

Курица, окорочок, 1 кг – 4,49 руб.,

Огурцы, 2 кг – 5,60 руб.,

Помидоры, 1,5 кг – 4,04 руб. (2,69 руб. за 1 кг)

Кетчуп, 320 г – 3,39 руб.,

Лук, 1 кг – 1,39 руб.,

Соль, 1 кг – 0,54 руб.,

Перец, 50 г – 4,46 руб.

Получается, за три года шашлык подорожал почти в полтора раза! Единственное, перец странным образом подешевел.

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