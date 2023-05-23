Буданов о контрнаступлении: Это скоро начнется 23.05.2023, 20:28

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Кирилл Буданов

У ВСУ уже есть необходимый минимум оружия.

Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью японскому телеканалу NHK.

«Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, - ред.)», - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить нашу территорию от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности, это касается западных истребителей.

«Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции», - подчеркнул Буданов.

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