Буданов о контрнаступлении: Это скоро начнется
- 23.05.2023, 20:28
- 3,468
У ВСУ уже есть необходимый минимум оружия.
Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью японскому телеканалу NHK.
«Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, - ред.)», - сказал Буданов.
В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить нашу территорию от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности, это касается западных истребителей.
«Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции», - подчеркнул Буданов.