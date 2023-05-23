Лукашисты задержали троих сотрудников Полоцкого государственного университета 3 23.05.2023, 20:31

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В чем их обвиняют.

Утром 23 мая в Полоцке и Новополоцке задержали троих сотрудников Полоцкого государственного университета, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.

Задержаны ведущая преподавательница кафедры мировой литературы и иностранных языков Елена Храмцова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и туризма ПГУ Виктор Черевко и сотрудница репозитория Лидия Зуева.

По данным журналистов, Храмцову обвиняют в подписке на телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Ей инкриминировали статью 19.11 КоАП (распространение экстремистской информации). Также женщину объявили свидетелем по уголовному делу, чтобы на этом основании провести обыск и забрать технику.

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