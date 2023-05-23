Ученые нашли скрытую главу Библии 23.05.2023, 21:08

2,584

Главу удалось найти при помощи ультрафиолета.

Историки из Австрийской академии наук при помощи ультрафиолета смогли найти ранее неизвестную главу Библии, которая была скрыта под другим разделом текста более 1500 лет назад. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале New Testament Studies.

Исследователи изучали одну из первых рукописей Евангелия от Матфея, написанную 1500 лет назад. Книга хранится в библиотеке Ватикана. Это Евангелие — первая книга Нового Завета и первое из четырех канонических Евангелий.

Найденный учеными текст является первой версией главы 12. По словам авторов, открытие дает новые возможности понимания самых ранних этапов эволюции текста Библии и демонстрирует некоторые отличия от современных переводов священного писания.

Например, в оригинальной греческой версии Евангелия от Матфея в 12 главе говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Однако недавно обнаруженный перевод на сирийский немного отличается: «начали собирать колосья, растирать их в руках и есть».

Для своего исследования ученые использовали ультрафиолетовые фотографии всех разворотов книги. Так они могли увидеть более ранний текст, написанный на палимпсесте (разновидность древнего манускрипта). Ранее люди часто писали новый текст поверх старого, как бы закрашивая предыдущий. Однако с помощью ультрафиолетового просвета можно увидеть все слои текста. Конкретно в этом случае первый, изначальный текст был скрыт под тремя слоями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».