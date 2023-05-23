Власти Курской области РФ заявили об атаке дрона

Власти Курской области РФ заявили об атаке дрона1
- 23.05.2023, 21:15
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Три села остались без света.
Сегодня, 23 мая, вечером в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Три населенных пункта обесточены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.
«В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь», - написал Старовойт.
По его словам, сейчас в районе сел проводятся ремонтные работы. При этом губернатор уточнил, что никто не пострадал.
Стоит заметить, что россияне уже неоднократно заявляли об атаках и обстрелах Курской области, которая граничит с Украиной. К примеру, несколько недель назад Старовойт также рассказывал о повреждении подстанции в регионе. В атаке он обвинил украинских военных.