Белорусский врач назвал продукты, которые снижают давление 2 23.05.2023, 21:42

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Необходимо заменить животные жиры на растительные.

Белорусский врач назвал продукты, которые снижают давление. В эфире телеканала ОНТ глава общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов сказал, какие продукты могут снизить давление.

Он обратил внимание на то, что снижению давления способствует снижение жареных продуктов в рационе. И отметил, что стоит отдавать предпочтение тем продукты, которые прошли паровую обработку, а также вареным или тушеным.

Врач добавил, что для того, чтобы давление лучше корригировалось, в рационе должно быть больше овощей и фруктов. Он заметил:

- Человек в сутки должен съедать не менее 4 порций фруктов или овощей.

Он сказал, что для стабилизации давления необходимо постоянно употреблять продукты, содержащие клетчатку. Речь идет о хлопьях и хлебе из грубых сортов. Вместе с тем врач отдельно выделил овсяную крупу, сказав, что она выступает профилактикой гипертонии.

Он добавил, что для того, чтобы снизить давление, необходимо заменить животные жиры на растительные, отказаться от сметаны, сливочного масла, а также говядины, свинины и газированных напитков.

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