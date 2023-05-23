Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим сил НАТО в Европе

Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим сил НАТО в Европе2
- 23.05.2023, 21:51
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Подробности.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе.
Залужный в своем Telegram-канале сообщил, что ключевыми темами диалога стали необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов.
Также чиновники обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
Залужный рассказал Каволи о количественном и качественном составе украинского войска.
Также он сообщил об инициативе усиления украинской морской пехоты путём создания новых бригад.
«Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.
16 мая Залужный заявил, что украинской ПВО удалось сбить все шесть ракет Х-47 Кинжал, которыми Россия атаковала Украину.