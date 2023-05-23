Искусственный интеллект создал «небесную» рекламу автомобиля 5 23.05.2023, 21:56

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Видео.

Художник из США Джеремайя Мэйхью опубликовал красочную рекламу автомобиля, которую полностью создал искусственный интеллект.

В ролике мужчина в розовых штанах идет к облаку в виде авто, садится и едет по другим облакам. Периодически местность напоминает леса и дорогу, а машина становится настоящей, но потом все снова превращается в облака.

«Я видел рекламу пиццы и пива, созданную с помощью искусственного интеллекта, но еще не видел рекламы автомобилей, поэтому я провел этот эксперимент, который озвучил единственный и неповторимый «Принц», – написал автор видео.

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