Против Колесниковой в колонии устроили провокацию 7 23.05.2023, 22:08

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Мария Колесникова

Политзаключенную отправили в ШИЗО.

В Гомельской колонии против политзаключенной Марии Колесниковой устроили провокацию, из-за которой Марию направили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщают правозащитники из Mayday team.

По информации правозащитников, провокация произошла «некоторое время назад».

Когда Колесникова вернулась из медсанчасти, кто-то подсыпал таблетки в емкость с растворимым кофе. Вскоре после этого камеры обыскали, таблетки обнаружили, а Марию отправили в ШИЗО.

Согласно правилам внутреннего распорядка, заключенным нельзя выносить лекарства из медсанчасти, все медикаменты принимаются только в присутствии медработника.

Предполагается, что провокация — дело рук одной из сокамерниц.

В конце ноября прошлого года стало известно, что Мария попала в больницу с прободной язвой, где ее прооперировали. После этого ее кое-как подлечили и выписали, но полностью восстановиться, как выглядит, не дали. Вчера правозащитники сообщили, что у нее сохраняются проблемы со здоровьем. Месяц назад Колесникову, как сообщается, выводили на построение под руки.

6 сентября 2021 года Минский областной суд посчитал Марию Колесникову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса, и приговорил к 11 годам лишения свободы за сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и управление таким формированием, публичные призывы к захвату государственной власти.

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